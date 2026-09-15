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Permisul de conducere și talonul se scumpesc semnificativ
Emiterea permisului de conducere se scumpește
Publicat15 sept. 2026, 07:15
Actualizat15 sept. 2026, 08:18
Noile tarife oficiale intră în vigoare de azi, 15 septembrie
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