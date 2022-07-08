Dosar penal pentru un șofer din R. Moldova. Ce infracțiune a comis acesta

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița efectuează cercetări în privinţa unui bărbat cu cetăţenie română şi R. Moldova care a fost depistat conducând un ansamblu de vehicule, deşi permisul de conducere valabil deţinut nu îi dădea dreptul.

În Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa -I.T.P.F. Iaşi, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control, pentru a ieși din ţară, un bărbat cu cetățenie română şi R. Moldova, în vârstă de 35 de ani, conducând un ansamblu rutier format dintr-un microbuz și o remorcă.La controlul de frontieră, în urma verificărilor specifice efectuate, polițiștii au constatat că bărbatul nu deţine premis de conducere valabil pentru categoria „E”, necesară pentru a putea conduce ansamblul rutier.Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări în cauză sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană al cărei permis de conducere este necorespunzător categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv, la finalizare urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun.

Sursa: Realitatea de Vaslui