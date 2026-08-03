Estonia, desemnată cea mai bună destinație din lume pentru relocare în 2026

Cele mai bune țări și teritorii din lume pentru relocare.
A fost publicat un nou clasament al celor mai bune țări și teritorii în care oamenii se pot muta în 2026.
Estonia s-a clasat pe prima poziție la nivel mondial în Rumavi Global Relocation Index, datorită infrastructurii bancare, oportunităților de afaceri și drepturilor de proprietate acordate persoanelor care nu sunt cetățeni ai țării.
Publicat anual la sfârșitul celui de-al doilea trimestru, indicele evaluează 192 de țări pe baza a 24 de criterii, grupate în 4 categorii: finanțe și taxe, calitatea vieții și sănătate, siguranță și stabilitate, respectiv integrare și oportunități.
Potrivit Euronews, clasamentul utilizează mai multe surse de date, precum și evaluări ale experților.
De exemplu, pentru accesibilitatea generală, compania independentă de consultanță Rumavi a analizat atât datele Băncii Mondiale privind nivelurile prețurilor în funcție de paritatea puterii de cumpărare, cât și Mercer Cost of Living Survey. Pentru stabilitatea politică au fost luate în calcul Global Peace Index 2025 și indicatorul Băncii Mondiale privind eficiența guvernării, fiecare având o pondere de 50%.
La fiecare criteriu, o țară poate primi un punctaj de până la 100. Estonia a obținut 99 de puncte pentru monedă și sistem bancar, 96 pentru oportunități de afaceri, 82 pentru accesibilitatea locuințelor, 86 pentru spațiile verzi și 77 pentru siguranța pe străzi.
Cel mai slab scor a fost înregistrat la confortul climatic: 20 de puncte din 100, din cauza iernilor reci și întunecate.
Cele mai bune țări europene pentru relocare
Cinci state europene au intrat în primele zece poziții ale clasamentului global. După Estonia, cea mai bine plasată țară europeană este Portugalia, aflată pe locul al patrulea.
Portugalia a primit evaluări bune pentru sistemul monetar și bancar, drepturile de proprietate pentru cetățenii străini și riscul redus de conflict, însă a obținut doar 48 de puncte pentru impozitul pe venit.
Un alt stat baltic, Lituania, s-a clasat pe locul al șaselea. Rumavi a evidențiat spațiile verzi numeroase și infrastructura sa monetară și bancară.
Cehia, pe locul al nouălea, și Malta, pe locul al zecelea, completează prezența europeană în Top 10.
Cele mai bune țări și teritorii din lume pentru relocare
Estonia
Singapore
Malaysia
Portugalia
Taiwan
Lituania
Hong Kong
Saint Kitts și Nevis
Cehia
Malta
Cele mai bune destinații pentru pensionari, nomazi digitali și familii
Pe lângă clasamentul general, există și ierarhii separate pentru pensionari, nomazi digitali, familii și antreprenori, în care anumite criterii au o pondere mai mare.
Pentru nomazii digitali, cele mai importante criterii sunt costul vieții, infrastructura digitală și impozitarea veniturilor obținute din străinătate. Posibilitatea obținerii rezidenței permanente nu este inclusă, deoarece nomazii digitali acordă prioritate flexibilității.
În cazul pensionarilor, prioritate au calitatea serviciilor medicale și impozitarea veniturilor din străinătate, în timp ce ecosistemul pentru start-up-uri și educația nu au nicio pondere.
Clasamentul destinat familiilor acordă cea mai mare importanță siguranței pe străzi, urmată de educație, costul vieții și calitatea serviciilor medicale.
Pe baza acestor criterii, Estonia s-a clasat din nou pe primul loc pentru familii și pe locul al doilea pentru antreprenori, după Singapore.
Portugalia ocupă locul al doilea în lume pentru nomazii digitali, după Malaysia, și locul al treilea pentru pensionari.