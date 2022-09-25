EXPLOZIE de butelie cu GPL în baia unei locuințe din Râșești!
La fața locului se deplasează și o ambulanță tip B aparținând SAJ Vaslui.
UPDATE. Pompierii au evacuat din locuință, șapte butelii încărcate cu GPL, iar imobilul are geamurile și ușile smulse, tavanul (din gips carton) din două camere fiind prăbușit. Persoana rănită a fost preluată de echipajul SAJ și i se acordă primul ajutor medical.
ȘTIRE INIȚIALĂ. Secția de pompieri Huși intervine cu o autospecială de stingere cu apă și un echipaj specializat, pentru asigurare măsuri PSI, în urma exploziei unei butelii încărcate cu GPL.
Pompierii militari intervine în localitatea Râșești, comuna Drânceni. Din primele informații, explozia nu a fost urmată de incendiu.
O butelie încărcată cu GPL, (cu o capacitate de 8 litri) a explodat în baia locuinței, în urma deflagrației o persoană fiind rănită. Din primele informații, victima are arsuri în zona feței și a toracelui.
„Explozie butelie la Râșești, o singură victimă, femeie de 54 de ani, conștientă dar cu arsuri de gradul 2-3 pe ~ 40 s.c. la prima evaluare. A fost trimisă o ambulanță B2 din Huși care i-a acordat primul ajutor iar acum se deplasează în regim de urgență la Spitalul Municipal Huși”, a declarat medicul Dan Ungureanu.
Sursa: Realitatea de Vaslui
