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Fragment de dronă cu explozibil descoperit pe plaja din Olimp

FOTO: Captura video/Ziua de Constanța

FOTO: Captura video/Ziua de Constanța

Realitatea de Vaslui
Scris de Realitatea de Vaslui Publicat: 26 aug. 2026, 10:47

Accesul restricționat pe o rază de 500 de metri după semnalarea turiștilor

Zona a fost încercuită și izolată pe o rază de aproximativ 500 de metri, pentru desfășurarea verificărilor în condiții de siguranță, relatează și Ziua de Constanța.

„Situația este sub control, informările oficiale vor veni curând. Nu avem încă toate detaliile de la echipele din teren. Cert este că procedura este una standard, iar dacă deja sapă pe lângă ea, este clar că este în desfășurare. Vom reveni cu informații concrete”, a declarat Radu Miruță pentru Ziua de Constanța.

Incidentele cu drone la Marea Neagră s-au înmulțit în ultimele luni. Un alt fragment de dronă a fost descoperit, marţi seară, în apropierea Cazinoului din Constanţa.

Obiectul fusese adus de mare între stabilopozii de lângă faleză şi a fost observat de cei care se plimbau prin zonă.

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