Hoț din Vaslui, prins de polițiști după jumătate de an. Ce a furat individul

Acesta urmează a fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui, cu propunerea dispunerii unei măsuri preventive.

Poliţiştii Biroului Investigații Criminale, din cadrul Poliției Municipiului Vaslui, au reținut un bărbat, în vârstă de 28 de ani, din municipiul Vaslui, bănuit de săvârșirea unei infracțiuni de furt calificat.

Polițiștii Biroului Investigații Criminale Vaslui au documentat și probat activitatea infracțională a unui bărbat, din Vaslui, bănuit de comiterea unui furt, săvârșit în luna martie 2022, în municipiul Vaslui.

În urma cercetărilor efectuate, polițiștii vasluieni au stabilit faptul că, în martie 2022, persoana bănuită de comiterea infracțiunii, ar fi pătruns fără drept în curtea unei locuințe situate pe strada Bârladului, din municipiul Vaslui, și ar fi sustras componente de la un autoturism parcat în curtea locuinței. Prejudiciul cauzat în urma comiterii infracțiunii a fost estimat la 3.000 de lei, fiiind recuperat integral.

În data de 7 septembrie 2022, ca urmare a administrării probatoriului, față de bărbatul cercetat a fost luată măsura reținerii, pe o perioadă de 24 de ore. Acesta urmează a fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui, cu propunerea dispunerii unei măsuri preventive.

Cercetările sunt continuate de către polițiști, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui, în vederea stabilirii și probării întregii activități infracționale a bărbatului.

Sursa: Realitatea de Vaslui