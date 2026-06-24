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Incendiu devastator la una din fermele de pui ale lui Fănel Bogos. Mai multe hale au fost cuprinse de flăcări-VIDEO
FOTO: Captură Facebook
Un incendiu de proporții a izbucnit miercuri după-amiază la o fermă de creștere a păsărilor din comuna Laza, județul Vaslui, deținută de Fănel Bogos, afaceristul care a încercat să obțină protecția premierului Ilie Bolojan.
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