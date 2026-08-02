Economie· 1 min citire

Mihai Chirica, atac devastator la adresa progresiștilor lui Bolojan: Trebuie să protejăm și natura, dar nu șținem omaneii în stare permanentă de alertă

Mihai Chirica

Mihai Chirica

Realitatea de Vaslui
Scris de Realitatea de Vaslui Publicat: 2 aug. 2026, 10:12

Primarul PNL al Iașiului, Mihai Chirica, a lansat un atac dur la adresa deciziilor progresiștilor și a lui Ilie Bolojn, care au condus la actuala criză de energie fără precedent. În exclusivitate la emisiunea „INFRASTRUCTURA, ÎNTRE PLAN ȘI EXECUȚIE”, moderată de Saviana Russu, Chirică a explicat cum s-a ajuns la stingerea iluminatului public pe timpul nopții în Iași.

Edilul a afirmat că România a ajuns în stare de alertă energetică din cauza „oamenilor nepotriviți ajunși la putere”, care au gestionat defectuos atât sistemul energetic, cât și agricultura. Chirica a subliniat că protejarea mediului este esențială, însă nu trebuie făcută prin măsuri care afectează direct populația.

N-am avut grijă nici de sistemul energetic, cum n-am avut grijă nici de agricultură, pentru că omul potrivit nu se află la locul potrivit. Poate vom învăța acum din această criză, deși nu cred. Este esențial să protejăm natura, dar nu trebuie să ținem oamenii într-o stare permanentă de alertă. Și sper ca, atunci când ne vom prezenta la vot, să o facem foarte responsabil”, a declarat Mihai Chirica în cadrul emisiunii.

Edilul a insistat că românii nu trebuie „condamnați la beznă și sărăcie” în numele unor politici pe care le consideră incoerente și deconectate de la realitatea economică.

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