Economie· 1 min citire

Mobilizare masivă pe Dunăre, pentru salvarea producției la Cernavodă. Armata va detona o stâncă și va devia apa fluviului - IMAGINI AERIENE

Dunărea a ajuns la cote minime

Dunărea a ajuns la cote minime

Realitatea de Vaslui
Scris de Realitatea de Vaslui Publicat: 2 aug. 2026, 10:07

Mobilizare fără precedent pe Dunăre. Armata română începe azi detonările pentru a schimba cursul fluviului, astfel încât producția de energie la Unitatea 2 a Centralei de la Cernavodă să poată continua. Potrivit specialiștilor, aceasta mai rezistă doar 5 zile dacă nivelul apei nu va crește.

După detonarea controlată, la bifurcația cu brațul Bala vor fi scufundate patru barje încărcate cu roci pentru a bloca parțial cursul de apă și a devia o parte din debit pe Dunărea Veche. Măsurile ar urma să îmbunătățească alimentarea cu apă pentru răcirea reactoarelor.

Guvernul a aprobat o intervenție de urgență și a alocat peste 7 milioane de lei.

În continuare este un risc uriaș de blackout pentru că țara noastră poate pierde până la 20% din producția de energie, dacă cele două reactoare vor fi oprite. Ilie Bolojan a anunţat că vom primi ajutor de urgenţă din Ucraina, însă autoritățile ucrainene nu au avut nicio reacție. De cealaltă parte, liderul PSD, Sorin Grindeanu, susține însă că actuala criză este consecința blocării a șapte hidrocentrale de către ministrul Mediului, Diana Buzoianu. Realitatea PLUS a solicitat un punct de vedere ministrului Diana Buzoianu cu privire la acuzațiile formulate de Sorin Grindeanu, însă până la această oră nu am primit un răspuns.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

dunarea la cote minime

Urmărește știrile Realitatea de Vaslui și pe Google News

Mai multe știri din Economie

Mai Multe