Nouă din zece români n-au pus niciun ban deoparte în ultimul an, iar mulți au apelat la împrumuturi - STUDIU

Publicat 1 sept. 2026, 10:22 Sursă Realitatea.net

Degradarea nivelului de trai după un an de austeritate impusă de Ilie Bolojan are efecte dramatice asupra veniturilor românilor, arată un recent studiu. Nouă din zece români n-au reușit să pună niciun ban deoparte în ultimul an, iar presiunea pe bugetele familiilor se vede în toate deciziile de consum. Doar 8,7% au economisit, restul au cheltuit tot sau au apelat la economii și împrumuturi.

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