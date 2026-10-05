Nouă hectare de miriște au ars în județul Vaslui

Pompierii din Bârlad și serviciul voluntar din Pogana au intervenit în timpul nopții pentru a împiedica extinderea focului spre culturile învecinate.
Un incendiu de amploare a afectat aproximativ nouă hectare de miriște în localitatea Măscurei, comuna Pogana. Focul a izbucnit duminică seară.
Detașamentul de Pompieri Bârlad a trimis la fața locului o autospecială și șase militari, intervenția fiind sprijinită de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Pogana. În apropierea suprafeței cuprinse de flăcări se aflau și terenuri cultivate cu porumb, ceea ce a impus limitarea rapidă a propagării incendiului.
Foc deschis, cauza probabilă
Potrivit informațiilor transmise de salvatori și preluate de presa locală, cauza probabilă a incendiului a fost folosirea focului deschis în spații exterioare.
Pompierii reamintesc periodic că arderea necontrolată a vegetației uscate poate produce extinderi rapide, în special în condiții de vânt sau în apropierea culturilor agricole, gospodăriilor și pădurilor. Intervenția de la Măscurei s-a încheiat fără ca articolul să indice existența unor victime.