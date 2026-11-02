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Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS. Roxana Iliescu, despre interviul care a marcat-o: „Am leșinat la propriu”
Publicat2 nov. 2026, 12:09
Actualizat2 nov. 2026, 12:13
Roxana Iliescu, fostă jurnalistă, vine în premieră la Realitatea PLUS, în cadrul podcastului „REALITATEA – Ceva-n PLUS”, unde vorbește despre experiențele care i-au marcat cariera și despre momentele intense trăite în fața unor personaje care i-au stârnit curiozitatea.
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