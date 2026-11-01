Cod portocaliu de ploi şi ninsori în mai multe județe din țară

Publicat 1 nov. 2026, 10:46 Sursă observatornews

Agenția Națională de Meteorologie (ANM) a emis un cod portocaliu de ploi abundente și ninsori, valabil în mai multe județe din sudul și sud-vestul României până miercuri, 4 noiembrie.

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