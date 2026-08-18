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Podul peste Prut de pe Autostrada Unirii a ajuns la 55%. Prima legătură rutieră de autostradă cu Republica Moldova
FOTO: DRDP Iași/Captură video
Podul peste Prut de la Ungheni – Zagarancea, parte componentă a Autostrăzii Unirii (A8), a atins un stadiu fizic de execuție de 55%.
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