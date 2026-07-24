Procurorii s-au sesizat in cazul dronei doborâte în Buzău, pentru operarea unei aeronave într-o zona interzisă

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești s‑au sesizat din oficiu după doborârea unei drone Shahed care a intrat în spațiul aerian românesc pe ruta Sulina – Brăila – Fetești – Buzău și a fost doborâtă de un F‑16 al Forțelor Aeriene Române.
Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești s‑au sesizat din oficiu după incidentul grav de azi, 24 iulie 2026, când radarul MApN a detectat o dronă Shahed intrată în spațiul aerian românesc pe ruta Sulina – Brăila – Fetești – Buzău. Aparatul a fost monitorizat și doborât de un F‑16 al Forțelor Aeriene Române, într‑o zonă nelocuită din apropierea localității Padina, fără a fi puse în pericol vieți sau bunuri, se arată într-un comunicat al Ministerului Public.
Fragmentele dronei au fost găsite pe DJ 203E, între Padina (Buzău) și Tovărășia (Ialomița). Procurorii au deschis urmărire penală in rem pentru operarea unei aeronave într‑o zonă interzisă, faptă prevăzută de art. 117 alin. 2 din Codul Aerian.
Cercetările la fața locului continuă, fiind îngreunate de condițiile meteo, iar autoritățile promit că opinia publică va fi informată pe măsură ce datele sunt confirmate.
Comunicatul integral
Procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti s-au sesizat din oficiu cu privire la imprejurarea ca azi, data de 24.07.2026, radarul MAPN a detectat o tinta aeriana de tip aeronava fara pilot, care a patruns in spatiul aerian roman pe traiectul Sulina - Braila- Fetesti- Buzau, fiind monitorizata si ulterior doborata deasupra unei zone nelocuite din apropierea localitatii Padina, judetul Buzau.
Drona identificata era un aparat Shahed si a fost doborata de un avion F-16 pilotat de un militar roman nefiind puse in pericol vieti omenesti sau bunuri.
Fragmentele rezultate in urma doborarii aeronavei au fost identificate pe un teren situat pe DJ 203E, intre comuna Padina, jud Buzau si satul Tovarasia, jud Ialomita.
In cauza, s-a dispus inceperea urmaririi penale in rem pentru infractiunea:
* de operarea unei aeronave intr-o zona interzisa, instituita si publicata conform reglementarilor specifice, prevazuta de art 117 alin. 2 din legea nr. 21/2020 ( Codul aerian).
In prezent, sunt efectuate cercetari la fata locului, nefinalizate din cauza conditiilor meteo nefavorabile, in vederea stabilirii tuturor circumstantelor de fapt.
Pe masura derularii cercetarilor si stabilirii cu certitudine a imprejurarilor producerii incidentului, opinia publica va fi informata.