Producția de motorină a Rusiei, grav afectată de atacurile cu drone. Jumătate dintre marile rafinării au probleme

Producția de motorină a Rusiei este puternic afectată de atacurile cu drone asupra infrastructurii petroliere.
În septembrie, trei dintre cele mai mari șase rafinării producătoare de motorină din țară și-au redus drastic activitatea sau au oprit complet producția, potrivit unei analize Reuters bazate pe date din piața combustibililor. Cele șase rafinării asigură împreună aproximativ jumătate din producția de motorină a Rusiei.
Trei rafinării, grav afectate
Printre unitățile afectate se numără rafinăriile de la Kirishi, Volgograd și NORSI. Kirishi și-a oprit complet activitatea, în timp ce rafinăriile de la Volgograd și NORSI funcționează la aproximativ un sfert din capacitatea lor nominală, potrivit surselor citate de Reuters.
Lista marilor producători analizați include rafinăriile de la Omsk, Kirishi, Taneco, Volgograd, NORSI și Perm. Împreună, acestea reprezintă aproximativ 50% din producția de motorină a Rusiei.
Atacurile continuă să afecteze infrastructura petrolieră
Presiunea asupra sectorului energetic rus s-a amplificat după mai multe atacuri cu drone asupra rafinăriilor. Pe 15 septembrie, rafinăria din Syzran și-a oprit activitatea după ce o instalație principală de distilare a țițeiului a fost grav avariată.
Și rafinăria din Saratov și-a suspendat procesarea petrolului după un atac cu drone produs la începutul lunii. Potrivit surselor Reuters, cele două unități au capacități anuale de procesare de 8,5 milioane, respectiv 7 milioane de tone.
Moscova a restricționat exporturile
Reducerea producției are loc într-un moment în care Rusia se confruntă deja cu probleme de aprovizionare cu carburanți. Pentru a proteja piața internă, autoritățile de la Moscova au introdus restricții asupra exporturilor de benzină, motorină și combustibil pentru aviație.
Înainte de aceste măsuri, exporturile rusești de motorină și produse similare ajungeau la aproximativ 3,3-3,4 milioane de tone pe lună. În luna iunie, volumul exporturilor de motorină coborâse deja sub un milion de tone.
Turcia și Brazilia, printre principalii cumpărători
Înaintea restricțiilor introduse de Moscova, Turcia și Brazilia se numărau printre principalii cumpărători ai motorinei rusești. Cele două piețe absorbeau cel puțin jumătate din livrările disponibile în mai multe luni, potrivit datelor LSEG citate de AGERPRES.
Reducerea exporturilor rusești intervine într-un context internațional deja complicat pentru piața carburanților, pe fondul perturbărilor provocate de conflictul din regiunea Golfului și al atacurilor asupra infrastructurii petroliere.
Atacuri la fiecare trei zile
Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie, în primele opt luni ale anului 2026, o rafinărie rusă a fost lovită cu succes, în medie, o dată la aproximativ trei zile.
Atacurile ucrainene asupra infrastructurii petroliere sunt prezentate de Kiev drept parte a strategiei de lovire a unor obiective care contribuie la susținerea efortului militar rus. Moscova acuză în schimb Ucraina de atacarea infrastructurii energetice.
Presiune asupra „mașinii de război”
Motorina este esențială pentru transportul militar și civil, agricultură și industrie. Problemele de la marile rafinării reduc disponibilitatea produselor petroliere și obligă Rusia să redistribuie producția către alte unități.
În același timp, reparațiile instalațiilor avariate pot necesita perioade îndelungate. În cazul rafinăriei din Syzran, sursele Reuters estimează că principala instalație afectată ar putea avea nevoie de cel puțin o lună pentru reparații.
Efectul cumulat al atacurilor este urmărit atent pe piața internațională a carburanților, în condițiile în care Rusia este unul dintre marii producători și exportatori mondiali de produse petroliere.