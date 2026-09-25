România, printre țările UE cu cele mai mari scumpiri ale pachetelor turistice. Cât au crescut prețurile

România se află printre statele Uniunii Europene cu cele mai mari creșteri anuale ale prețurilor la pachetele turistice.
În august 2026, acestea au fost cu 11,9% mai scumpe decât în aceeași lună a anului trecut, în condițiile în care media europeană a fost de 3,2%, potrivit datelor Eurostat.
Belgia, pe primul loc la scumpiri
Cele mai mari creșteri anuale ale prețurilor la pachetele turistice au fost raportate în Belgia, cu 16,2%, urmată de Portugalia, cu 14,3%.
Pe următoarele poziții s-au aflat Suedia, cu o majorare de 12,8%, Lituania, cu 12,3%, și România, cu 11,9%. În același timp, patru state membre au înregistrat scăderi ale prețurilor: Estonia, Spania, Italia și Irlanda.
Diferențe importante de la o țară la alta
La nivelul întregii Uniuni Europene, pachetele de servicii pentru vacanțe s-au scumpit cu 3,2% în august 2026, comparativ cu august 2025. Evoluția a fost similară cu rata generală a inflației din UE.
Datele Eurostat arată că prețurile acestor servicii au avut variații importante în ultimii doi ani. După creșteri mai accentuate la începutul lui 2025, ritmul de scumpire s-a apropiat ulterior de evoluția generală a prețurilor, pentru ca în 2026 să apară din nou diferențe importante între state.
Și biletele de avion au avut evoluții diferite
În cazul transportului aerian de pasageri, situația a fost diferită. La nivelul UE, prețurile biletelor de avion au fost în august cu 0,4% mai mici decât în aceeași perioadă din 2025.
Cele mai mari creșteri au fost înregistrate în Grecia, de 16,3%, și Irlanda, de 14,4%. În schimb, în zece state membre prețurile au scăzut, iar cea mai mare reducere a fost raportată în Slovacia, unde tarifele au coborât cu 61,2%.
Datele Eurostat indică astfel o evoluție diferită a costurilor pentru vacanțe în funcție de destinație și tipul serviciului. În România, scumpirea anuală a pachetelor turistice a fost de aproape patru ori mai mare decât media înregistrată la nivelul Uniunii Europene.