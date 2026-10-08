Simulare regională a Evaluării Naționale și Bacalaureatului în șase județe din Moldova

Publicat 8 oct. 2026, 10:24 Sursă Monitorul de Vaslui

Șase inspectorate școlare din Moldova au stabilit un cadru comun pentru simularea regională a Evaluării Naționale și Bacalaureatului, care va avea loc între 7 și 9 decembrie 2026.

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