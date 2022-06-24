Spargeri la indigo în Vaslui, Bacău și Iași, la spălătoriile auto
24 iun. 2022, 19:25
Articol scris de Scris de Sergiu Badarau
Proprietarii spun că paguba se ridică la 3.000 de euro, pentru că și aparatele au fost distruse.
Doi hoți care au atacat o spălătorie din Bacău sunt căutați de poliţişti. Camerele de supraveghere au surprins momentul în care cei doi suspecţi, cu fețele acoperite, după ce au forţat mecanismele aparatelor de taxare, au luat banii şi au dispărut.
Asemenea spargeri au mai fost semnalate la Iaşi şi Vaslui. Anchetatorii cred că ar fi vorba despre aceeaşi autori.
Dacă vor fi identificaţi, hoții vor ajunge cel mai probabil în spatele gratiilor pentru distrugere şi furt calificat.
Sursa: Realitatea de Vaslui
