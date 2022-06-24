Spargeri la indigo în Vaslui, Bacău și Iași, la spălătoriile auto

Doi hoți care au atacat o spălătorie din Bacău sunt căutați de poliţişti. Camerele de supraveghere au surprins momentul în care cei doi suspecţi, cu fețele acoperite, după ce au forţat mecanismele aparatelor de taxare, au luat banii şi au dispărut.

Proprietarii spun că paguba se ridică la 3.000 de euro, pentru că și aparatele au fost distruse.

Asemenea spargeri au mai fost semnalate la Iaşi şi Vaslui. Anchetatorii cred că ar fi vorba despre aceeaşi autori.

Dacă vor fi identificaţi, hoții vor ajunge cel mai probabil în spatele gratiilor pentru distrugere şi furt calificat.

Sursa: Realitatea de Vaslui