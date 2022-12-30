Un bărbat din Dumești reținut de polițiști. Acesta nu avea voie să se apropie de părinții săi

Acesta urmează a fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui

Polițiștii Secției 6 Poliție Rurală Negrești au reținut un bărbat, în vârstă de 31 de ani, din comuna Dumești, județul Vaslui, cercetat sub aspectul săvârşirii infracțiunilor de nerespectarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

La data de 29 decembrie 2022, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Negrești au fost sesizați de către un bărbat, în vârstă de 57 de ani, din comuna Dumești, cu privire la faptul că, fiul său, un bărbat în vârstă de 31 de ani, s-a deplasat la domiciliul denunțătorului și provoacă scandal, deși împotriva sa este emis un ordin de protecție.

În urma cercetărilor efectuate, polițiștii negreșteni au stabilit că, față de bărbatul indicat în sesizare, începând cu data de 25 octombrie 2022, Judecătoria Vaslui a emis un ordin de protecție, prin care acesta era obligat să păstreze o distanță de 100 de metri față de părinții săi și față de domiciliul acestora.

La data de 29 decembrie 2022, ora 15:00, acesta ar fi încălcat prevederile dispuse de instanța judecătorescă prin ordinul de protecție, prin aceea că s-ar fi deplasat la domiciliul unde locuiesc părinții acestuia și ar fi provocat scandal.

În urma probatoriului administrat, la data de 29 decembrie 2022, polițiștii Secției 6 Poliție Rurală Negrești l-au reținut pe bărbat, pe o perioadă de 24 ore.

Acesta urmează a fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui cu propunerea luării unei măsuri preventive.

Cercetările sunt continuate de către polițiști, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui, în vederea stabilirii și probării întregii activități infracționale a bărbatului.

Sursa: Realitatea de Vaslui