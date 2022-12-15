Un cartier a rămas fără internet din cauza unui șofer ucrainian

Un tir înmatriculat în Ucraina a pătruns pe o stradă din Vaslui unde avea accesul interzis și a doborât un copac, avariind mai multe mașini și lăsând întreaga zonă fără acces la internet.

Șoferul TIR-ului înmatriculat în Ucraina, care voia să ajungă în Bacău, s-a înțeles cu greu cu polițiștii, pentru că nu vorbea decât rusa și cu greu a fost convins să dea cu spatele și să o ia pe altă stradă, pentru că pe acolo nu avea loc. Șoferul din Cernăuți insista că așa îi arată GPS-ul de pe telefon.

Polițiștii rutieri au fost nevoiți să apeleze la dicționarul online de pe telefon pentru a-i spune că trebuie să dea cu spatele, să iasă cu TIR-ul pe unde a intrat, nicidecum prin fața primăriei. Ucraineanul s-a lăsat convins cu greu, el gesticulând de mai multe ori că va merge înainte și va face următoarea la dreapta, așa cum îi arată GPS-ul. El a reușit să explice polițiștilor faptul că nu a știut că mașinile de gabarit mare au interzis pe acest drum.

TIR-ul a agățat și doborât un copac pe strada Călugăreni, din municipiul Vaslui, doborându-l peste două autoturisme parcate în zonă. Mașinile au fost serios avariate iar pagubele sunt însemnate. De asemenea, a fost afectată și rețeaua de internet. Din cauza accidentului, polițiștii rutieri, prezenți în scurt timp la fața locului, au redirecționat traficul pe alte străzi.

Sursa: Realitatea de Vaslui