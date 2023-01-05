Un incendiu a cuprins acoperișul unei clădiri din comuna Dimitrie Cantemir
5 ian. 2023, 21:01
Scris de Sergiu Badarau
Incendiu la un acoperiș,al unui bloc de locuințe din localitatea Hurdugi, comuna Dimitrie Cantemir. Secția de pompieri Huși intervine cu două autospeciale de stingere cu apă, doua autoscări mecanice, o ambulanță SMURD și 21 pompieri militari.
Până la sosirea echipajelor de intervenție, locatarii blocului s-au autoevacuat. Nu sunt înregistrate victime. Echipajele de intervenție au ajuns la fața locului, iar incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 100 metri pătrați.
Echipajele de intervenție lucrează pentru limitarea incendiului.
Sursa: Realitatea de Vaslui
