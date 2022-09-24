Un șofer a văut moartea cu ochii: a rupt un stâlp de electricitate și s-a răsturnat cu mașina

În accident a fost implicat un autoturism în care se afla doar conducătorul auto.

Detașamentul de pompieri Vaslui și Garda II Negrești a intervenit cu două autospeciale și echipaje specializate, pentru asigurarea zonei, asigurarea măsuri PSI și evaluare, la un accident rutier produs pe DN 15D, în localitatea Buhăiești, comuna Vulturești.

La sosirea echipajelor de intervenție a fost găsit un autoturism răsturnat pe o parte, un stâlp de electricitate avariat, din autovehicul scurgându-se lichide combustibile.

Șoferul autoturismului se autoevacuase. Pompierii militari au scos bornele bateriei asigură celelalte măsuri specifice în cazul unor astfel de intervenții. Conducătorul auto, un bărbat în vârstă de 31 ani, a fost evaluat, a primit primul ajutor, dar refuză transportul la o unitate medicală.

În acest moment este așteptată o echipă de intervenție a distribuitorului zonal de electricitate, întrucât stâlpul se mai susține doar în câteva cabluri electrice. Cauza și circumstanțele producerii acestui accident rutier sunt cercetate de polițiști.

