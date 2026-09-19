Vreme instabilă sâmbătă, 19 septembrie: averse, descărcări electrice și vânt puternic în mai multe zone, dar temperaturi de până la 32°C

Sâmbătă, 19 septembrie, România se bucură în continuare de o vreme neobișnuit de caldă pentru această perioadă a anului, cu maxime care pot ajunge până la 32 de grade Celsius. Totuși, în mai multe regiuni sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Cele mai mari șanse de ploaie se înregistrează în Moldova, în nordul Munteniei și la munte.
Prognoza este în acord cu datele meteorologice publicate de Administrația Națională de Meteorologie, care indică pentru 19 septembrie condiții variabile în țară.
Vreme caldă în cea mai mare parte a țării
Ziua de sâmbătă aduce temperaturi ridicate în multe regiuni ale României. Maximele se vor situa între 22 și 32 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în sudul Banatului și în Oltenia.
Cerul va fi variabil, însă norii se vor înmulți în special în cursul după-amiezii și al serii în anumite zone.
În restul teritoriului, vremea va rămâne predominant plăcută și caldă, chiar dacă diminețile și nopțile vor avea un caracter mai răcoros.
Ploi și furtuni în Moldova, Muntenia și la munte
Instabilitatea atmosferică se va accentua local după-amiaza și seara în Carpații Orientali și Meridionali, Moldova și nordul Munteniei.
În aceste regiuni sunt posibile averse, însoțite pe alocuri de descărcări electrice.
Cantitățile de apă vor fi, în general, de 2-5 litri pe metru pătrat, însă izolat pot depăși 15–20 de litri pe metru pătrat.
Ploile vor fi locale, astfel că nu toate zonele din regiunile menționate vor fi afectate în aceeași măsură.
Vânt mai puternic în timpul ploilor
Vântul va sufla în general slab și moderat, însă își poate intensifica viteza în timpul averselor și al fenomenelor electrice.
Rafalele pot ajunge la aproximativ 40-45 km/h în zonele afectate de instabilitate atmosferică.
Șoferii care circulă în timpul averselor sunt sfătuiți să adapteze viteza la condițiile de drum și să fie atenți la schimbările rapide ale vremii.
Cum va fi vremea în București
Capitala va avea parte de o zi caldă, cu cer variabil și vânt slab până la moderat.
Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 29-30 de grade Celsius, în timp ce minima din noaptea următoare va coborî la 13-15 grade.
Pentru București, prognoza indică astfel o zi mai degrabă de vară decât una specifică finalului de septembrie.
Vremea la Cluj-Napoca
La Cluj-Napoca, temperaturile vor fi mai scăzute decât în sudul țării. Maxima zilei este estimată la aproximativ 22 de grade Celsius.
Sunt posibile și ploi, însă cantitățile de apă ar urma să fie mai reduse.
Diferențele de temperatură dintre regiunile țării vor fi, astfel, destul de importante pe parcursul zilei.
Cum va fi vremea la munte
La munte, vremea se menține caldă pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, dar înnorările se vor accentua după-amiaza și seara în Carpații Orientali și Meridionali.
Local vor apărea averse și descărcări electrice, iar cantitățile de apă vor fi în general de 2-5 l/mp, cu posibilitatea unor acumulări de peste 15-20 l/mp în zone izolate.
Vântul poate avea intensificări temporare în timpul ploilor, cu viteze de 40-45 km/h.
Temperaturile din timpul nopții
Noaptea, cerul va fi mai mult senin în sudul și sud-estul țării. În celelalte regiuni vor apărea temporar înnorări.
Izolat sunt posibile ploi slabe în Carpații Orientali, Moldova și, posibil, în Transilvania, cu cantități de apă de aproximativ 1-3 l/mp.
Temperaturile minime se vor situa între 5-6 grade în depresiunile și zonele joase din estul Transilvaniei și Carpații Orientali și 18 grade pe litoral.
Pe alocuri se va forma ceață, în special în timpul dimineții și al nopții.
Datele de observație ale ANM din primele ore ale zilei de 19 septembrie confirmă diferențele mari dintre regiuni, cu valori de peste 20°C deja înregistrate în unele zone din sud și temperaturi mult mai scăzute în regiunile montane.