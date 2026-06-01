Cele 9 reguli noi care schimbă fotbalul la Cupa Mondială din 2026

Fotbalul se schimbă la Cupa Mondială 2026. IFAB a aprobat nouă modificări de regulament înainte de turneul care începe pe 11 iunie la Mexico City. Printre noutăți: VAR extins, cartonaș roșu pentru proteste și numărătoare inversă de cinci secunde.

Consiliul Internațional al Asociațiilor de Fotbal (IFAB) a anunțat modificările care vor fi aplicate începând cu Cupa Mondială 2026. Iată ce se schimbă, conform Mirror.

VAR intervine înainte ca mingea să fie în joc

Una dintre cele mai importante modificări vizează sistemul VAR. Acesta poate acum verifica infracțiunile comise înainte de executarea loviturilor de colț și a loviturilor libere. Dacă se constată o infracțiune, lovitura se repetă. Se pot acorda și penaltiuri sau sancțiuni disciplinare.

VAR corectează cornerele acordate greșit

VAR poate interveni și în cazul loviturilor de colț acordate eronat. Corecția se face rapid, înainte de reluarea jocului. Această regulă este distinctă de verificarea faulturilor comise înainte ca mingea să fie pusă în joc.

Cartonaș roșu pentru acoperirea gurii

Orice jucător care își acoperă gura în timp ce vorbește agresiv cu un adversar primește cartonaș roșu direct. Gestul prietenos rămâne acceptabil.

Protest față de arbitru - eliminare imediată

Jucătorii sau antrenorii care părăsesc terenul în semn de protest față de decizia arbitrului primesc automat cartonaș roșu. Regula a fost introdusă după incidentele de la finala Cupei Africii Națiunilor.

Numărătoare inversă de cinci secunde

Aruncările de la margine și loviturile de la poartă trebuie executate în maxim cinci secunde. Nerespectarea regulii duce la pierderea posesiei. La lovitura de la poartă, echipa adversă primește lovitură de colț.

Înlocuirile, mai rapide

Jucătorii înlocuiți trebuie să părăsească terenul în zece secunde. Excepție fac accidentările și situațiile de siguranță. Dacă regula nu este respectată, jucătorul care intră pe teren așteaptă permisiunea arbitrului la următoarea întrerupere.

Pauze pentru îngrijiri medicale

Jucătorii care ies pentru tratament nu pot reintra timp de un minut. Excepție fac portarii cu comoție cerebrală și jucătorii accidentați care urmează să execute un penalti.

VAR și pentru al doilea galben

VAR poate interveni acum și în cazul celui de-al doilea cartonaș galben. Poate corecta și confuziile de identitate la cartonașe, precum și acordarea eronată a loviturilor de colț.

Pauze de hidratare

La jumătatea fiecărei reprize va exista o pauză obligatorie de trei minute pentru hidratare.