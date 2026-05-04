Cristi Chivu, după titlul câștigat cu Inter: „Este meritul băieților. Eu? Sărbătoresc cu o țigară”

Antrenorul Cristian Chivu și-a felicitat jucătorii după ce Inter Milano a devenit campioana Italiei, subliniind că succesul aparține în totalitate echipei. Tehnicianul român a mărturisit că trăiește bucuria titlului la fel de intens ca în perioada în care evolua ca fotbalist.

La finalul partidei decisive, Chivu a ales un moment de respiro în vestiar, unde a spus că a mers pentru a fuma o țigară, într-un gest relaxat după un sezon solicitant.

”Mă bucur pentru acești băieți, pentru acești suporteri minunați care au trebuit să suporte dezamăgirea de anul trecut și batjocura celor care încearcă să denigreze acest club.

Băieții au reușit să renască și să-și regăsească motivația. Mă bucur pentru ei: acest al 21-lea titlu de campion este o pagină importantă pentru acest club glorios.

Voiam să arăt bine și să fiu cool pentru interviuri, așa că m-am dus la frizer: acum că am părul alb, sunt fericit ca pe vremea când eram fotbalist. Meritul le revine în totalitate acestor băieți minunați”, a declarat Chivu.

Tehnicianul a vorbit și despre parcursul echipei pe durata sezonului, pe care l-a descris ca fiind unul lung și dificil, dar gestionat cu maturitate.

”Din datorie, aveam obligația să încercăm”, continuă Chivu. ”Un sezon este un maraton: la final câștigă cine adună cele mai multe puncte și, din fericire, am reușit, acceptând înfrângerile, dar fiind capabili să reacționăm.

Am reușit. Între ianuarie și februarie am câștigat 14 meciuri din 14 și atunci am înțeles. Am trecut și peste eliminarea din Champions League și înfrângerea din derby, dar am rămas în picioare, cu demnitate”, a spus el.