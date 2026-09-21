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Fotbal: Dinamo București a revenit pe primul loc în Superligă, după 4-0 cu Farul

Dinamo revine pe primul loc în Superligă

Dinamo revine pe primul loc în Superligă

Scris deStoica Marian
Publicat21 sept. 2026, 07:56
Sursărealitatea.net

În urma victoriei, formația pregătită de Nuno Campos a acumulat 23 de puncte.

Dinamo București a revenit pe primul loc în clasamentul Superligii, după ce a învins-o categoric pe Farul Constanța, cu scorul de 4-0, într-un meci disputat duminică seara, pe Arena Națională, în etapa a 10-a a campionatului.

„Câinii” au început în forță și au deschis scorul în minutul 12, prin fundașul spaniol Martin Pascual, care a reluat în poartă centrarea lui Danny Armstrong. Înainte de pauză, Andrei Mărginean a dublat avantajul gazdelor, după o combinație cu Dean Zandbergen.

Dinamo și-a mărit avantajul în minutul 54. Cătălin Cîrjan a înscris din interiorul careului, după o acțiune creată de Mamoudou Karamoko.

Farul a evoluat în inferioritate numerică în repriza a doua, după ce Denis Alibec a fost eliminat la pauză, în urma unei altercații.

Scorul final a fost stabilit în minutul 85 de portughezul Diogo Pinto, care a marcat primul său gol pentru Dinamo.

În urma victoriei, formația pregătită de Nuno Campos a acumulat 23 de puncte și a urcat din nou pe prima poziție a clasamentului. Farul rămâne pe locul șase, cu 14 puncte.

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