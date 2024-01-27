Fotbal: Farul Constanţa - FC U 1948 Craiova 1-0, în Superligă

Farul Constanţa a învins-o pe FC U 1948 Craiova cu scorul de 1-0 (1-0), vineri seara, pe teren propriu, la Ovidiu, în primul meci din etapa a 23-a a Superligii de fotbal.
Unicul gol al partidei a fost marcat de Ronaldo Deaconu (9), la prima sa reuşită pentru echipa antrenată de Gheorghe Hagi, cu un şut din marginea careului mare. Deaconu şutase în bară în faza anterioară.
Campioana şi-a creat şi alte ocazii mari de gol, Louis Munteanu ratând de două ori singur cu portarul Ionuţ Gurău (2, 29 ).
Cea mai mare oportunitate a oaspeţilor i-a aparţinut lui Sekou Sidibe (85), cu un şut centrare scos de portarul Alexandru Buzbuchi de sub transversală.
Craiovenii trebuiau să primească un penalty în min. 78, la o intervenţie a lui Damien Dussaut asupra lui Gabriel Compagnucci, dar arbitrul Andrei Moroiţă nu a dictat nimic, deşi faza a fost analizată de VAR.
Farul şi-a luat revanşa după meciul din tur, în care FC U Craiova s-a impus cu 4-0.
Farul e neînvinsă de şase etape, în care are patru victorii şi două egaluri.
Pentru FCU este a doua înfrângere consecutivă.
FC Farul Constanţa - FC U 1948 Craiova 1-0 (1-0), Academia Hagi - Stadion Central - Ovidiu
A marcat: Ronaldo Deaconu (9).
Arbitru: Andrei Moroiţă (Ploieşti); arbitri asistenţi: Romică Bîrdeş (Piteşti), Ionel Valentin Dumitru (Gherghiţa/Prahova); al patrulea oficial: Valentin Porumbel (Olteniţa)
Arbitru video: Iulian Călin (Ştefăneşti/Argeş); arbitru asistent video: Valentin Avram (Bucureşti)
Observatori: Vasile Bratu (Slobozia) - CCA, Ştefan Popa (Bucureşti) - LPF
AGERPRES
Sursa foto: Farul Constanța/facebook.com