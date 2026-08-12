Fotbal: Levski, Hapoel Beer-Sheva, NEC Nijmegen și Bodo/Glimt, calificate în play-off-ul Ligii Campionilor

Publicat 12 aug. 2026, 07:58 Sursă realitatea.net

Levski, Hapoel Beer-Sheva, NEC Nijmegen și Bodo/Glimt se numără printre echipele calificate în play-off-ul Ligii Campionilor la fotbal, după victoriile obținute marți seara, în manșa a doua a turului al treilea preliminar.

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