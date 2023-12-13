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Handbal feminin: Norvegia şi Franţa s-au calificat în semifinalele Campionatului Mondial

Handbal feminin: Norvegia şi Franţa s-au calificat în semifinalele Campionatului Mondial

Handbal feminin: Norvegia şi Franţa s-au calificat în semifinalele Campionatului Mondial

Realitatea de Vaslui
Scris de Realitatea de Vaslui Publicat: 13 dec. 2023, 12:36

Vineri, Franţa va juca în semifinale, la Herning, cu Suedia sau Germania

Selecţionatele Norvegiei şi Franţei s-au calificat, marţi seara, în semifinalele Campionatului Mondial de handbal feminin din Danemarca, Norvegia şi Franţa, după ce s-au impus în primele două sferturi de finală, desfăşurate la Trondheim (Norvegia).

Norvegia, deţinătoarea titlului, a trecut de Olanda cu scorul de 30-23, după prestaţii foarte bune ale portarilor săi. Scandinavele sunt la a cincea semifinală mondială consecutivă, în penultimul act urmând să înfrunte, vineri, la Herning (Danemarca), învingătoarea dintre Danemarca şi Muntenegru.

Silje Solberg a avut 14 intervenţii, încheind cu un procentaj de 42%, în timp ce veterana Katrine Lunde, cu 5 intervenţii, a avut un procentaj de 57%. Extrema Stine Skogrand a fost cea mai bună marcatoare, cu 9 goluri.

Franţa, campioana olimpică en titre, a dispus, în alt meci din sferturi, de revelaţia Cehia, condusă de pe margine de norvegianul Bent Dahl (SCM Râmnicu Vâlcea), cu scorul de 33-22. Laura Glauser, portarul echipei CSM Bucureşti, a avut un impact major în obţinerea acestei victorii, cu 12 intervenţii şi un procentaj de excepţie, 67%.

''Les Bleues'' au făcut diferenţa în repriza secundă, după ce în debutul acesteia scorul a fost 18-17.

Vineri, Franţa va juca în semifinale, la Herning, cu Suedia sau Germania, care se vor înfrunta miercuri.

Învinsele în sferturile de finală vor evolua în turneul pentru locurile 5-8.

AGERPRES

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