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Ianis Hagi, cununie civilă chiar în ziua de Crăciun - VIDEO

Ianis Hagi, cununie civilă chiar în ziua de Crăciun - VIDEO

Ianis Hagi, cununie civilă chiar în ziua de Crăciun - VIDEO

Realitatea de Vaslui
Scris de Realitatea de Vaslui Publicat: 26 dec. 2023, 14:33

Fiul lui Gică Hagi și-a cerut iubita în căsătorie în luna iunie, la Paris

Imagini inedite vin de la petrecerea luxoasă cu 400 de invitați a lui Ianis Hagi. Fiul marelui Gică Hagi s-a cununat cu iubita sa, Elena, chiar în ziua de Crăciun. De la petrecere nu a lipsit nici Gigi Becali, care a cântat și a dansat toată noaptea. Marea absentă de la petrecerea vedetelor din sport este chiar campioana Simona Halep.

"Cununia civilă este ceva unic, ce mi-am dorit de mic copil, să îmi găsesc jumătatea, am două familii care ne-au susținut necondiționat de la început. Ne iubim, ne apreciem, ne respectăm. ", a spus Ianis.

Marea absență de la petrecere a fost Simona Halep, iar Gigi Becali și-a încălcat promisiunea de a nu mai participa la nicio petrecere. El a cântat și a dansat pe muzică machedonească.

Fiul lui Gică Hagi și-a cerut iubita în căsătorie în luna iunie, la Paris.

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