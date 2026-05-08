Suspendare dură pentru Răzvan Gunie după meciul de la Voluntari

Răzvan Nicolae Gunie, jucătorul echipei FC Bihor Oradea, a primit o suspendare de 8 etape și o amendă sportivă de 5.000 de lei din partea Comisiei de Disciplină a Federației Române de Fotbal.

Decizia vine după eliminarea sa din finalul meciului disputat la Voluntari, în urma unui contact cu Alexandru Gîț, fundașul echipei adverse.

Incidentul s-a produs pe un teren îmbibat cu apă, iar mijlocașul orădean ar fi alunecat și nu ar fi avut intenția de a provoca accidentarea. Totuși, comisia a sancționat drastic urmările contactului, Gîț suferind o dublă fractură de tibie și peroneu și fiind operat în noaptea de după meci.

În aceeași ședință, antrenorul Erik Lincar a fost suspendat două etape și amendat cu 4.500 de lei. Suspendarea acestuia a fost deja ispășită în partidele cu FC Voluntari și Chindia, astfel că Lincar va putea sta pe banca tehnică la meciul de acasă cu Steaua, programat duminică, de la ora 11:30.