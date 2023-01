O minune pentru sănătate este, fără doar și poate, măceșul. Această plantă originară din Africa de Nord, Europa și vestul Asiei este o sursă excelentă pentru vitamina C. Sucul care te ajută să scapi rapid și eficient de dureri de cap și de răceală este un deliciu, aur curat pentru organism.

Are un continut bogat de vitamina B, PP, provitamina A, dar si minerale. Măceșul este util in tratarea diareei, dar si a unor afectiuni ale aparatului urinar, intrucat are proprietati diuretice.

Sucul care te ajută să scapi de dureri de cap și răceală

Sucul de macese este o minune pentru sanatate. Ajuta la tratarea migrenelor, a insomniilor, dar si a starilor de nervozitate. Ba mai mult, este recomandat si persoanelor care se confrunta cu afectiuni ale ficatului, intrucat mareste secretia de bila. Astfel, poate trata si crizele de ficat si de coli biliar. Ajuta si la eliminarea infectiilor de tract urinar si a cistitelor.

Printre altele, sucul de macese este benefic chiar si pentru ten, intrucat te ajuta sa scapi de acnee. Trebuie doar sa-ti tamponezi tenul cu o discheta imbibata in suc de macese si te vei bucura de efecte.

Asadar, specialistii in medicina naturopata iti propun sa consumi suc de macese, care este extrem de benefic pentru sanatate, fiind recomandat chiar si pentru tratarea racelilor. Culege fructele de maces dupa primul ger, la sfarsitul lunii octombrie, cand au culoarea rosie inchisa.

Cum se prepară sucul de măceșe

Pentru a prepara siropul de zahar in concentratie de 50 la suta, la care se foloseste apa in care au fost fierte macesele, dupa care fierbe siropul timp de 15 minute.

Adauga peste zeama de macese o cantitate egala de sirop, incalzeste totul si pune sucul in sticlele pregatite. Sterilieaza-le in baia fierbinte, timp de 15 minute, iar apoi pastreaza-le in loc ferit de lumina, insa uscat.

