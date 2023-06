La data de 11 iunie 2023, ora 21.05, polițiștii Secției 5 Poliție Rurală Murgeni, din cadrul Poliției Orașului Murgeni, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe drumul național DN26 au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier.

Deplasat în temeiul sesizării, echipajul de poliție a identificat în zona bornei 89, pe drumul național DN26, sectorul de drum dintre Murgeni și Blăgești, autoturismul implicat, înmatriculat în județul Vaslui, care se afla era în afara părții carosabile, pe partea stânga a părții carosabile, și persoana care ar fi condus autoturismul, respectiv un bărbat în vârstă de 40 de ani, din comuna Cavadinești, județul Galați. Acesta se afla singur în autoturism și nu a suferit vătămări ca urmare a producerii evenimentului rutier.

Întrucât emana halenă alcoolică, șoferul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultând o valoare de 1.01 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, a fost condus la o unitate medicală pentru prelevarea de mostre biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Procedând la efectuarea de verificări, polițiștii au constatat că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii din Murgeni, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, în vederea stabilirii și probării activității infracționale a bărbatului, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ”conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe” și ”conducerea unui vehicul fără permis de conducere”.

Sursa: Realitatea de Vaslui