Duminică, 11 iunie 2023, la ora 09.47, polițiștii Serviciului Rutier, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, aflați în serviciu de supraveghere, îndrumare și control al traficului rutier pe drumul național DN 24, în localitatea Crasna, comuna Albești, județul Vaslui, au depistat și oprit pentru control un autoturism, înmatriculat în județul Vaslui, condus de către un bărbat de 31 de ani, din comuna Văleni, care se deplasa din direcția municipiului Vaslui spre municipiul Bârlad, cu viteza de 122 de km/h, pe un sector de drum unde limita maximă admisă este de 50 km/h.

Întrucât șoferul emana halenă alcoolică a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultând o valoare de 0.52 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, acesta a fost condus la Spitalul Județean de Urgență Vaslui pentru prelevarea de mostre biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii rutieri, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui, în vederea stabilirii și probării activității infracționale a bărbatului, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ”conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe”.

Sursa: Realitatea de Vaslui