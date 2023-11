Un individ în vârstă de 20 de ani, din Poienești, a intrat cu un cuțit în locuința unei femei în vârstă de 72 de ani, având intenția de a-i provoca moartea. Motivul acestui act violent pare a fi o formă de răzbunare, deoarece se presupune că fiul femeii de 72 de ani l-ar fi ucis bunicul atacatorului în luna august a acestui an, relatează bdbnews.ro .



În momentul atacului, în casă se afla și fiica femeii în vârstă de 39 de ani, care a intervenit pentru a-și proteja mama. În ciuda eforturilor acesteia, agresorul a reușit să le rănească pe ambele femei, după care a fugit de la locul faptei. Autoritățile sunt acum în căutarea sa. Localnicii presupun că individul a comis această agresiune cu gândul la o răzbunare extremă pentru moartea bunicului său în luna august a acestui an.

Din fericire, cele două femei atacate au supraviețuit, iar intervenția rapidă a personalului medical de pe ambulanța SMURD a contribuit la acordarea primului ajutor. Victimele au fost transportate ulterior la spital pentru îngrijiri medicale. Fiica femeii, încă șocată de evenimente, a relatat incidentul, atribuindu-l dorinței de răzbunare a agresorului: „A intrat peste noi in casă, cu un cuțit mare cu zimți în mână. S-a năpustit asupra mamei și dădea unde apuca. Mama s-a ridicat, el a trântit masa, mama a căzut. Eu am sărit să o apar și am prins lama cuțitului cu palmele. El cu fratele meu avea probleme, pentru că a trăit cu mama lui. Probabil a vrut să se răzbune”, a declarat victima în vârstă de 39 de ani.

După ce le-a atacat pe cele două femei, individul a fugit de la fața locului și a fost căutat toată noaptea de polițiști. Polițiștii au deschis dosar penal în acest caz.