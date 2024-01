Primarul Sectorului 5 a declarat că Raed Arafat a refuzat cu bună știință salvările particulare sosite extrem de repede la locul tragediei Colectiv. Asta în condițiile în care răniții erau cărați la spital cu mașinile oamenilor de pe stradă.

„Nu sunt și nu pot fi într-o campanie electorală cu Arafat. El nu a susținut meciuri grele, pentru că mai mereu a fost numit în funcții, nu le-a obținut. Egiptul are piramidele lui, trebuie să avem și noi faraonul nostru. Ar fi un bun obiectiv turistic în Capitală. Glumesc! La 60 de metri de Colectiv era sediul BGS, iar salvările de la Crucea Alb Galbenă erau deja acolo, însă Raed Arafat nu le-a văzut fiindcă era în interior. Aceștia au venit acolo și s-au prezentat. El singur a recunoscut că în situații de urgență trebuie să intervină doare salvările statului.

Odată ce te confrunți cu o situație de calamitate, lași planul roșu și accepți orice ambulanță la locul tragediei. Oamenii cărau cu mașinile proprii răniții de la club, iar Arafat refuza o ambulanță echipată complet. Pe subiectul Colectiv nu mi-aș permite să mint, nu aș mai fi revenit pe acest subiect, dacă nu o făcea Arafat. Dacă vorbești cu „furnicile” din ISU, angajații de jos, toți mi-au dat dreptate, dar au spus că nu pot face nimic.

„Avem benzinării în Sectorul 5 care funcționează fără autorizațiile ISU”

Mâine voi înainta către ISU un raport făcut de noi, cei de la Primăria Sectorului 5. Este vorba de niște inspecții la majoritatea agenților economici dar nu numai, am fost și la școli, biserici și spitale, să vedem cu stau cu autorizațiile. În această adresă, de exemplu, am controlat benzinăriile din sector. Șapte unități aveau toată documentația în regulă și autorizație ISU, alte 8 funcționau fără nimic. Iar aici este vorba despre OMV-Petrom, Mol România și Lukoil. Am retras acele acorduri de funcționare. Ei își continuă activitatea oricum, iar dacă se întâmplă ceva, primarul e de vină. Acordul este dat în baza unei declarații pe proprie răspundere, însă marea majoritate, după ce obțin acest acord de funcționare de la primărie, nu se mai duc și la ISU pentru autorizații.

Citește și: Cristian Popescu Piedone: „La Colectiv, Raed Arafat a refuzat intervenția ambulanțelor particulare. Mi-a spus că-i strică imaginea”

I-am dat la cheie domnului Arafat situația la zi din Sectorul 5. Dacă aș merge în teren mâine, ar trebui să închid școli și spitale, pentru că nimeni nu are autorizație ISU. Poate ne spune domnul Raed Arafat de ce nu au?”, a declarat Cristian Popescu Piedone, joi seara, în emisiunea Culisele Statului Paralel.