Fostul deputat Cristian Rizea și-a continuat dezvăluirile la Realitatea PLUS. El a reacționat la declarațiile de astăzi ale fostului președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, afirmând că acesta are legături cu președintele-dictator din Belarus. Rizea a vorbit și despre episodul vizitei din 2009, de la Moscova, a lui Mircea Geoană.

Cristian Rizea: „Lucrurile degenerează aici, la Chișinău. Domnul Igor Dodon a venit de la Minsk, s-a întors din Belarus, de la singurul interlocutor în afară de Putin, care l-a băgat în seamă în cei 4 ani de mandat. Este vorba de dictatorul Aleksandr Lukașenko. Dodon a făcut niște declarații, aucm trei zile, preluate de presa din Republica Moldova, felicitându-l pe Aleksandr Lukașenko pentru modul cum a reprimat manifestațiile ostile. (…) Igor Dodon a venit astăzi, a folosit același limbaj suburban la adresa mea și i-am dat o replica pe măsură, pe care o veți vedea curând. (…) A și dat mai multe declarații, spunând, citez, că „Maia Sandu a lansat operațiunea Rizea”. Se duce tot mai mult în derizoriu acest individ pe nume Igor Dodon. (…)”

Vizita secretă a lui Mircea Geoană la Moscova

Cristian Rizea: „Sper că majoritatea telespectatorilor Realitatea PLUS își aduc aminte de Mircea Geoană, surprins în aeroport cu șapcă, ochelari de soare, pentru a nu fi recunoscut de români. A fost o operațiune sub acoperire, cu ghilimele de rigoare. (…) Voi face o dezvăluire în emisiune pentru români! Acea vizită la Moscova a lui Geaonă, înainte de alegerile prezidențiale din 2009, a fost intermediată de Nicușor Constantinescu, fostul președinte al CJ Constanța. El a fost unul dintre pionii principali care s-a ocupat de intermedierea acestei vizite secrete, ajutat fiind de Viorel Hrebenciuc și Boris Golovin, cei care au preluat anumite detalii și aspecte ale vizitei. (…) Dacă nu apărea a doua greșeală fatală a lui Geaonă, episodul Vântu, Traian Băsescu era pregătit să prezinte la dezbaterea finală momentul Moscova cu toți cei care i-au aranjat vizita lui Geoană acolo. (…) Tatăl lui Mircea Geoană a fost șeful celulei GRU în România. Eu am scris asta inclusiv secretarului general NATO. (…) Am spus asta inclusiv într-o scrisoare către Departamentul de Stat de la Washington.”