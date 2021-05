Fostul deputat Cristian Rizea a povestit, la Culisele Statului Paralel, despre una dintre întâlnirile pe care a avut-o cu oligarhul Vlad Plahotniuc, la Chișinău. Autorul cărții „Spovedania lui Rizea” afirmă explicit că omul de afaceri fugit din Moldova a încercat să-i cumpere tăcerea în cazul lui Victor Ponta și al lui George Maior.

Cristian Rizea: Am venit pe 1 august, după ce mi s-a confirmat prin e-mail de la șefa de cabinet a lui Vlad Plahotniuc. Îți pot da și contactul ei. În prealabil, am schimbat mai multe mesaje pe Whatsapp cu Vlad Plahotniuc. Vă pot da și un număr de telefon al lui Vlad Plahotniuc pe care îl folosea, dar pe care nu cred că-l mai folosește după ce a plecat din Republica Moldova. Are un număr de Elveția, din câte m-am informat eu aici. (…) Am venit, m-am cazat la Hotel Nobil, perfect verificabil de către oricine dorește. Pe 1 august la ora 15, Vlad Plahotniuc mă aștepta în biroul lui celebru, unde l-a filmat și pe Igor Dodon. Eram conștient că o să mă filmeze și pe mine. (…) L-am rugat pe procurorul Alexandr Stoianoglo să prezinte înregistrarea audio-video de la întâlnirea mea cu Vlad Plahotniuc. Ei au făcut o percheziție informatică în birourile lui Plahotniuc, anul trecut. (…)

Plahotniuc m-a rugat să nu scriu cartea, știa de ideea mea de a scrie o carte. Plahotniuc nu voia să scriu despre Victor Ponta și despre George Maior. A spus că sunt prietenii lui și că n-are sens să merg mai departe. Mi-a sugerat acest lucru. I-am povestit că eram de față atunci când judecătorul Toni Greblă… s-a decis arestarea judecătorului Toni Greblă în biroul lui George Maior. Eram acolo când a spus acea sintagmă „le arăt eu cine conduce România”. Pentru că nu era acceptat, la nivelul CCR, acel pachet cu Legile Big Brother, raportor fiind chiar domnul Morar. Fostul șef al DNA, cu care Maior avea un meci. (…) În acel moment, Plahotniuc mi-a spus să stau liniștit că-mi va rezolva dosarul și voi obține o decizie cu suspendare, la recunoașterea pedepsei aici. (…) Mi-a spus chiar numele unui judecător. Atunci am auzit de cel care m-a exacutat, Ghenadie Pavliuc. Din 30 în 30 de zile la Judecătoria Ciocana. Este omul lor de casă.

Plahotniuc mi-a oferit, la acea întâlnire, și un post de deputat, ca să-mi cumpere tăcerea față de prietenii lui Victor Ponta și George Maior. Mi-a spus că îmi va da un raion unde să candidez. „Îți voi stabili unde vei candida în februarie 2019 ca deputat din partea Partidului Democrat din Moldova.” Am stat o oră de vorbă. După aceea am vorbit pe mesaje, iar el a plecat chiar și în SUA. Am lăsat-o așa, n-am insistat. Eram aici monitorizat. Nimeni nu respiră fără să știe Plahotniuc. Este incredibil ce frică a instaurat acest Plahotniuc în rândul cetățenilor. (…) După intervenția mea de la Jurnal TV, am rămas plăcut surprins că lumea mă recunoaște în trafic și-mi face semnul victoriei.