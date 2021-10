Ecologiștii cer interzicerea vânzării terenurilor agricole din extravilan către străini, în contextul crizei alimentelor și a apei.

Vânzarea terenurilor agricole extravilane către persoane din afara României trebuie făcută prin modificarea legislației în vigoare privind retrângerea claselor de preemtori, excluzând clar străinii, ca masură de siguranță națională. In Ungaria o astfel de tranzacție reprezintă faptă penală iar celelalte țări își protejează teritoriul.

PER solicită demnitarilor români să modifice legislația privind preluarea în rezerva Statului a pământului pe care românii, fără posibilități de a-l lucra, VOR să-l vândă, cu orice preț. Clasele de preemtori (vecini, arendași etc) trebuie să excludă clar străinii iar Statul Român, să fie ultimă fază de achiziție. Trebuie să fim pregătiți pentru criza alimentelor și criza apei. Cea a energiei este deja scăpată de sub control!

De asemenea, exproprierea străinilor, în condițiile deja definite de legislatie, poate fi o masură de precauție în pregatirea țării pentru crizele ce se anunță!