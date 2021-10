Premierul interimar, Florin Cîţu, a afirmat sâmbătă că toate pensiile vor fi incluse în reforma sistemului de pensii, care ar urma să se bazeze doar pe contributivitate.

„Aici eu aş vrea să fim foarte pragmatici. În fosta coaliţie, aveam un grup de lucru care se uita sau trebuia să găsească soluţii exact pentru sistemul de pensii. Noi vrem să trecem toate pensiile pe contributivitate. Nu are sens să avem în Parlamentul României – şi asta i-am rugat pe parlamentarii PNL – să nu avem tot felul de proiecte care merg împotriva a ce facem noi sau împotriva a ce am avea să facem în programul de guvernare. Există o reformă a sistemului de pensii, acolo vom lua măsuri pentru toate tipurile de pensii şi toate pensiile vor fi incluse acolo. Nu are sens să luăm decizii în Parlamentul României care merg împotriva a ceea ce vom face în viitor”, a declarat Cîţu, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.

În ceea ce priveşte mărirea pensiilor de la 1 ianuarie 2022, el a precizat că, deocamdată, „nu s-a stabilit procentul” cu care acestea vor fi majorate.

„Eu spun că, având în vedere rezultatele economice pe care le avem până acum, s-ar putea să fie o dinamică diferită faţă de ce aveam preconizat”, a arătat premierul interimar.

Sursa: Realitatea Din PNL