Facebook s-a confruntat cu o nouă pană majoră. Rețeaua de socializare a fost inactivă aproape două ore

Publicat 19 iul. 2026, 11:00 Actualizat 19 iul. 2026, 12:36 Sursă realitatea.net

Facebook s-a confruntat cu o nouă pană majoră duminică, potrivit datelor înregistrate pe Downdetector. Platforma de monitorizare arată o creștere bruscă a sesizărilor privind întreruperile versiunii web, de la un nivel obișnuit de aproximativ 5 raportări la peste 900 de probleme semnalate în doar câteva minute. Problema s-a rezolvat după aproape două ore.

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