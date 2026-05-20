Accident în județul Vaslui. Bărbat rănit după ce s-a răsturnat cu mașina și a intrat într-un stâlp de electricitate
FOTO: ISU Vaslui
Un accident rutier grav a avut loc, miercuri, pe DJ 448, în localitatea Rateșu Cuzei, în județul Vaslui. Un bărbat în vârstă de 58 de ani a fost rănit după ce s-a răsturnat cu mașina și a intrat într-un stâlp de electricitate pe care l-a avariat.
Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Vaslui a transmis că la locul evenimentului au intervenit pompierii din cadrul Stației de Pompieri Negrești, cu o autospecială de stingere echipată cu modul pentru descarcerare și un efectiv de șase militari.
De asemenea, la intervenție a participat și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Vaslui.
”La sosirea forțelor de intervenție s-a constatat faptul că un autoturism era răsturnat în afara părții carosabile, lovind și un stâlp de electricitate. Conducătorul auto, un bărbat în vârstă de 58 de ani, s-a autoevacuat până la sosirea echipajelor, fiind ulterior preluat de ambulanța SAJ pentru evaluare și îngrijiri medicale. Pompierii au acționat pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor. Totodată, a fost anunțat distribuitorul de energie electrică, întrucât stâlpul avariat prezenta deteriorări în urma impactului”, a declarat Daniel Stratulat din cadrul ISU Vaslui.
În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele în care s-a produs evenimentul rutier.
Citește și:
- 15:50 - Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 08:52 - Accident rutier, pe DN 7 în Vâlcea. Un TIR încărcat cu energizante s-a răsturnat peste o mașină parcată
- 08:51 - Incident grav în Sibiu! O tânără însărcinată a fost târâtă sute de metri de un cal speriat
- 21:41 - Secretarul Trezoreriei SUA cere front comun împotriva finanțării Iranului
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Vaslui și pe Google News