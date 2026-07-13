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Alertă hidrologică. Cod galben de inundații în șase județe din țară, până marți dimineață

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Vaslui
Scris deRealitatea de Vaslui
Publicat13 iul. 2026, 12:12
Actualizat13 iul. 2026, 12:18
SursăRealitatea.Net

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis luni o atenționare Cod galben de inundații, valabilă până marți dimineață, pentru râuri din șase județe ale țării.

Potrivit prognozei de specialitate, în intervalul 13 iulie, ora 13:00 - 14 iulie, ora 9:00, ca urmare a precipitațiilor prognozate și a propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide, creșteri de debite și de niveluri, cu posibile depășiri ale Cotelor de atenție, pe râurile din bazinele hidrografice:

  • Ialomița - bazin amonte S.H. Moroeni și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Moroeni - amonte S.H. Băleni (județele: Dâmbovița și Prahova),

  • Cricovul Dulce (județele: Dâmbovița și Prahova),

  • Prahova - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Prahova și Ialomița)

  • Buzău - afluenții aferenți sectorului aval S.H. Nehoiu - amonte S.H. Banița (județele: Prahova și Buzău).

De asemenea, fenomenele hidrologice estimate vizează și râurile din Dobrogea, de pe raza județelor Constanța și Tulcea.

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