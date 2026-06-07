Avertisment dur al rezidenților după moartea medicului de la Floreasca: Nu este un caz singular. Este semnalul de alarmă

Articol scris de Scris de Realitatea de Vaslui

Tragedia de la Spitalul Floreasca, unde un medic rezident în anul V a fost găsit fără viață în timpul gărzii, a stârnit un val de revoltă în rândul tinerilor doctori. Societatea Medicilor Rezidenți spune că nu este un incident izolat, ci încă un semnal de alarmă al unui sistem care își împinge medicii la epuizare și îi lasă fără protecție.



„Suntem profund devastați de moartea colegului nostru. Transmitem condoleanțe familiei și tuturor celor care l-au cunoscut”, au transmis reprezentanții organizației. „Acesta NU este un caz singular. Este semnalul de alarmă al unui sistem care își epuizează și își abandonează tinerii medici. Medicii salvează vieți, dar pe ei cine îi salvează?”, mai transmit reprezentanții rezidenților. Moartea tânărului specialist ridică întrebări grave despre condițiile de muncă din spitale și despre responsabilitatea instituțiilor în protejarea personalului medical. Ancheta oficială este în desfășurare. Societatea atrage atenția că gărzile interminabile, burnout-ul cronic, presiunea psihologică uriașă și stigmatizarea problemelor de sănătate mintală au devenit realități cotidiene în spitalele din România. Tinerii medici lucrează la limita rezistenței, iar lipsa personalului îi obligă să preia sarcini peste capacitatea umană.



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