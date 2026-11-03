Bărbat de 65 de ani lovit mortal de o mașină pe DN 15D, în comuna Ștefan cel Mare

Un bărbat de 65 de ani a decedat marți, 3 noiembrie 2026, după ce a fost lovit de un autoturism în timp ce traversa DN 15D la ieșirea din satul Cănțălărești.
Victima s-a angajat în traversarea părții carosabile și a fost atinsă de o mașină care se afla în depășire. Impactul a aruncat bărbatul la câțiva metri distanță, potrivit ISU Vaslui.
Intervenția echipajelor de urgență
Detașamentul de Pompieri Vaslui a trimis un echipaj de terapie intensivă mobilă la locul accidentului în jurul orei 11:30. La sosire, medicii au constatat că bărbatul se afla în stop cardiorespirator și au inițiat manevrele de resuscitare.
Eforturile de salvare s-au dovedit ineficace, iar decesul a fost declarat la fața locului.
Cercetări și restricții de trafic
Polițiștii au întrerupt circulația pe DN 15D pentru a desfășora cercetările, ceea ce a generat aglomerație pe ambele sensuri. Cauzele exacte ale accidentului vor fi stabilite de organele abilitate.