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Actualitate· 1 min citire
Bombă de aviație de 70 de kilograme din cel de-Al Doilea Război Mondial, descoperită la Lunca Banului
Bombă găsită în județul Vaslui
Publicat20 aug. 2026, 17:12
Sursărealitatea.net
Membrii echipajului pirotehnic al Detașamentului de Pompieri Vaslui din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) au intervenit, joi, pentru asanarea unei bombe de aviație din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial, descoperite în localitatea Lunca Veche din comuna Lunca Banului cu ocazia unor lucrări agricole efectuate în zonă.
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