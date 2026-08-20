Bombă de aviație de 70 de kilograme din cel de-Al Doilea Război Mondial, descoperită la Lunca Banului

Publicat 20 aug. 2026, 17:12 Sursă realitatea.net

Membrii echipajului pirotehnic al Detașamentului de Pompieri Vaslui din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) au intervenit, joi, pentru asanarea unei bombe de aviație din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial, descoperite în localitatea Lunca Veche din comuna Lunca Banului cu ocazia unor lucrări agricole efectuate în zonă.

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