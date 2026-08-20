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Bombă de aviație de 70 de kilograme din cel de-Al Doilea Război Mondial, descoperită la Lunca Banului

Bombă găsită în județul Vaslui

Bombă găsită în județul Vaslui

Scris deStoica Marian
Publicat20 aug. 2026, 17:12
Sursărealitatea.net

Membrii echipajului pirotehnic al Detașamentului de Pompieri Vaslui din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) au intervenit, joi, pentru asanarea unei bombe de aviație din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial, descoperite în localitatea Lunca Veche din comuna Lunca Banului cu ocazia unor lucrări agricole efectuate în zonă.

Reprezentanții ISU Vaslui au precizat, pentru AGERPRES, că în zona unde a fost găsită bomba au avut loc, în toamna anului trecut, lucrări de decolmatare a unui afluent al Prutului, iar grămezile de pământ rămase compacte au fost împrăștiate.

''La sosirea la locul intervenției, echipajul pirotehnic a identificat și asanat o bombă de aviație explozivă SD 70, de aproximativ 70 de kilograme, provenită din perioada celui de-al Doilea Război Mondial. Misiunea s-a desfășurat sub comanda ofițerului specialist pirotehnic. Muniția a fost ridicată și transportată în condiții de siguranță, urmând a fi distrusă ulterior, în cadrul unei misiuni specifice'', a transmis ISU Vaslui.

Pompierii le recomandă cetățenilor să apeleze imediat numărul de urgență 112 dacă descoperă astfel de elemente de muniție, să evite manipularea obiectelor metalice suspecte găsite în sol și să respecte indicațiile autorităților în zonele în care se desfășoară intervenții de asanare.

AGERPRES

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