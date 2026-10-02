Economie· 1 min citire

Sute de fermieri vasluieni au solicitat ajutoare de stat

Foto: Pixabay.com

Foto: Pixabay.com

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Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 2 oct. 2026, 13:48

Cererile vizează exploatațiile de bovine și suine, iar APIA urmează să verifice documentele înainte de stabilirea sumelor care vor fi acordate.

Peste 400 de fermieri din județul Vaslui au depus cereri pentru schemele de ajutor de stat destinate crescătorilor de bovine și suine.

Măsurile au fost introduse pentru sprijinirea exploatațiilor afectate de problemele economice generate de evoluțiile de pe piețele agricole și de contextul internațional.

După încheierea perioadei de depunere, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură urmează să efectueze verificările administrative pentru fiecare solicitare.

Plățile depind de verificarea eligibilității

Sprijinul poate ajunge la cel mult 50.000 de euro pentru un beneficiar, însă valoarea concretă este condiționată de îndeplinirea criteriilor prevăzute de schemă și de bugetul disponibil.

La nivel național au fost prevăzute fonduri distincte pentru sectorul bovin și pentru cel suin.

În situația în care valoarea totală a cererilor eligibile va depăși bugetele alocate, cuantumurile pot fi ajustate proporțional.

Fermierii ale căror solicitări nu sunt acceptate au posibilitatea de a contesta decizia în termenul prevăzut de procedură.

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