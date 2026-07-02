CFR Călători suplimentează cursele pentru Beach, Please! Programul noilor trenuri

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 2 iul. 2026, 17:05

CFR Călători a anunțat introducerea a două trenuri suplimentare pe ruta Constanța – Mangalia și retur, pentru a facilita transportul turiștilor și al participanților la festivalul „Beach, Please!”, organizat în luna iulie pe litoral.

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