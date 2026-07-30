COD PORTOCALIU de caniculă: temperaturi de 38 de grade Celsius

Publicat 30 iul. 2026, 10:36 Sursă realitatea.net

ANM a emis joi, 30 iulie, o avertizare Cod portocaliu de caniculă pentru județele Bihor, Arad și Timiș, valabilă de vineri, ora 10:00, până sâmbătă, 1 august, la aceeași oră. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 38 de grade, disconfortul termic va fi accentuat, iar nopțile vor deveni tropicale.

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